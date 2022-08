Bordighera: tornano gli 'incivili' a Montenero, anche stanotte abbandonati rifiuti ovunque (Foto)

Nei giorni scorso, anche nel corso del Consiglio comunale, a Bordighera si è tornati sul problema dell’abbandono continuo di rifiuti nella zona di Montenero.

Il Sindaco, Vittorio Ingenito, aveva confermato l’identificazione di due imprenditori edili, che avevano abbandonato residui di cantiere ed erano stati pizzicati dalle telecamere. “Ci siamo resi conto che non è sufficiente – aveva detto il primo cittadino - e, quindi, quando si aprirà il procedimento penale, l’Amministrazione si costituirà parte civile per le sanzioni in relazione al danno di immagine alla città”.

Purtroppo, però, in attesa delle telecamere i soliti ‘maleducati’ sono tornati a colpire a Montenero. “Noi – ci scrivono i residenti della zona - non smetteremo mai di evidenziare e denunciare queste inciviltà di persone incivili”

Intanto sono aumentati i giri della Teknoservice mentre ricordiamo che le multe sono tra i 200 e i 300 euro.