Nessuna chiusura nei prossimi giorni sulla A10, la previsione delle code nel weekend

In corrispondenza dell’esodo estivo ecco le previsioni di traffico per il fine settimana.

Sabato 6 agosto

Direzione Francia (carreggiata Nord)

- traffico intenso su tutta la tratta;

- possibili rallentamenti nella tratta Savona - Finale Ligure, nella fascia oraria compresa tra le ore 10.00 e le ore 15.00;

- code in uscita alla Barriera di Confine Stato dalla tarda mattinata fino alla sera.

Direzione Genova (carreggiata Sud)

- traffico intenso su tutta la tratta;

- code in entrata alla Barriera di Confine Stato nella mattinata e primo pomeriggio.

Domenica 07 Agosto 2022

Direzione Francia (carreggiata Nord)

- traffico intenso con possibili rallentamenti in mattinata tra Savona e Spotorno e probabili code in uscita alle Stazioni di Spotorno e Finale Ligure;

- code in uscita alla Barriera di Confine Stato.