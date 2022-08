Sanremo: concentratore di ossigeno donato dal Rotary matuziano alla Fondazione 'Borea Massa'

Il Rotary Club Sanremo ha donato alla Fondazione G. Borea e Z. Massa di Sanremo un’apparecchiatura sanitaria di fondamentale importanza, implementando così la strumentazione già presente, per il mantenimento dell’adeguato standard assistenziale dei nostri ospiti.

Nella giornata di ieri il Presidente Luigi Fracas, il Past President Andrea Ghirardelli e il segretario Claudio Sparago, hanno omaggiato la nostra Struttura di un concentratore di ossigeno, che verrà sistemato nel locale predisposto alle emergenze.

Il Presidente del Rotary Club Sanremo ci tiene a ricordare l’importanza nel fare informazione a riguardo. “Questo tipo di strumentazione è fondamentale nelle R.S.A perché di uso comune, anche dai non tecnici. L’obiettivo è quello di coinvolgere le professionalità del nostro Club per offrire iniziative come questa”.

Giuseppe Di Vincenzo, Presidente della Fondazione G. Borea e Z. Massa, a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione e dell’Èquipe Sanitaria hanno ringraziato per la disponibilità di tutti i membri del Rotary Club Sanremo, per l’iniziativa portata avanti e per l’importante contributo dato alla nostra struttura. “Non possiamo che essere grati ai promotori dell’iniziativa e siamo felici di sostenere progetti come questo”.