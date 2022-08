Pubblicate sul Catalogo Regionale le consulenze tecniche proposte dalla Cia di Imperia

"Grazie alle risorse previste dalla Misura 2.1 del PSR della Regione Liguria, le aziende agricole potranno beneficiare di nuovo e inedito servizio, realizzato su misura da professionisti certificati e con grande esperienza nel settore": lo conferma Gianfranco Croese, direttore di CIA Imperia, un servizio totalmente gratuito dove i professionisti andranno direttamente in azienda".

Le aziende avranno la possibilità di ricevere gratuitamente in azienda i consulenti esperti delle tematiche di seguito indicate:

● Lo sviluppo dell’agricoltura biologica e della produzione integrata certificata'

● Zootecnia sicura

● Verso una viti-vinicoltura più sostenibile

● Gli standards di sicurezza nell’azienda agricola

● Floricoltura sostenibile per la produzione di ranuncolo da fiore reciso

● Verso un’olivicoltura più sostenibile

● L’insediamento del giovane agricoltore; obblighi di gestione, benefici fiscali e sostegni economici

● Floricoltura sostenibile per la produzione di fronde verdi recise

● Dal campo alla tavola. Lo sviluppo della filiera corta nell’agricoltura del ponente ligure

● Agricoltura sostenibile per la produzione di canapa da fiore

● Miglioramento delle prestazioni tecniche delle aziende apistiche nel ponente ligure

I servizi di consulenza hanno tutte lo scopo di migliorare le prestazioni delle aziende agricole con l’obiettivo di miglioramento delle produzioni in termini qualitativi e quantitativi creando una filiera più unita e capace. A fine consulenza verrà consegnato un report con gli elementi più importanti del quadro delle conoscenze trasferite.

Per informazioni ed iscrizioni r.giordano@cia.it o ai responsabili CIA della vostra zona, c.andreini@cia.it per la zona di Bordighera Ventimiglia e s.cabrini@cia.it per la zona di Sanremo.