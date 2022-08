Bordighera: un video promozionale per il Museo Bicknell a cura delle tirocinanti del Liceo Aprosio

Un nuovo video promozionale è stato pubblicato sui canali social dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri. A realizzarlo le studentesse del Liceo “A. Aprosio” di Ventimiglia impegnate in queste settimane in un periodo di tirocinio presso la sede dell’Istituto e il Museo – Biblioteca Bicknell. Le ragazze hanno presentato in maniera simpatica e fresca il volume appena pubblicato Clarence Bicknell uomo delle meraviglie. Il lotto 2017, in offerta speciale fino al 17 agosto, insieme alle tante bellezze del Museo Bicknell.

Le studentesse oltre a realizzare i video e prepararsi per l’accoglienza ai visitatori hanno potuto collaborare, nel pieno spirito internazionale del Museo e della tradizione archeologica europea dell’Istituto, con due tirocinanti del progetto Erasmus+ provenienti dall’Università di Vilnius, in Lituania.

Il video è disponibile sui canali social dell’Istituto