Sanremo: Cristina D’Avena celebra i 40 anni di carriera con un sold out all’auditorium Alfano “Dobbiamo sempre fare uscire il bimbo che c’è in noi” (Video)

Una voce iconica, un fil rouge che lega generazioni di bambini un poco cresciuti, un nome che rievoca anni di spensieratezza, gioia e primi contatti con le emozioni che poi ci accompagnano per una vita intera.



Il solo nome di Cristina D’Avena ci riporta inevitabilmente alla nostra infanzia, ai pomeriggi di relax dopo i compiti, alla sigla che annunciava l’inizio del cartone animato preferito, a quelle strofe cantante a squarciagola oggi come ieri.

Bastano poche note delle sue per fermare il tempo ed è quasi impossibile credere che, in realtà, il 2022 sancisca il suo quarantesimo anno di attività. Un compleanno speciale che Cristina ha scelto di festeggiare a Sanremo con un concerto destinato a rimanere impresso nella memoria. E quale regalo migliore di un sold out nella Città della Musica?



Questa sera all’auditorium Franco Alfano risuoneranno le sigle della nostra infanzia, da Mila e Shiro, a Occhi di Gatto, dai Puffi a Lady Oscar, Creamy o Pollon, riarrangiati insieme all’Orchestra Sinfonica di Sanremo. L’iconica voce di Cristina D’Avena sarà accompagnata in prima assoluta da violini, viole, arpa, flauto, clarinetto, oboe, corno francese e pianoforte; i brani noti a intere generazioni di bambini ed ex bambini si sono trasformati in una musica grandiosa, spesso quasi disneyana, pur restando intatte e cantabili da tutti.

Voci di corridoio riferiscono di una Cristina D’Avena già particolarmente emozionata durante le prove tanto che si ipotizza anche un possibile futuro in tour per l’arrangiamento studiato insieme alla locale Sinfonica.

Ma intanto c’è un appuntamento con la prima assoluta questa sera alle 21.30 all’auditorium Alfano di Sanremo.

