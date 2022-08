X Puppet sul palcoscenico del Bowling, domani una nuova serata dedicata ai bambini

Prosegue con successo e con buona partecipazione di pubblico “Sul filo del divertimento”, la rassegna che il Bowling di Diano ha voluto proporre, per sette martedì di luglio e agosto, per questa calda estate 2022, ai più giovani e alla loro famiglie. Siamo al giro di boa. Il quarto appuntamento - in programma domani, 2 agosto (ore 21) - prevede “X Puppet” con i Fluffy Puppets, uno spettacolo di pupazzi a tema X Factor, che prende spunto dai famosi Muppet (The Mappets). Sarà un susseguirsi di gag e di esilaranti situazioni che terrà tutti incollati alle proprie sedie per l’intera serata. Per l’occasione l’accogliente terrazza del Bowling si trasforma in un comodo teatrino.

Il Bowling di Diano, sito a 400 metri dal centro di Diano Marina, è aperto tutte le sere (dalle ore 20 a tarda notte, apertura pomeridiana solo in caso di maltempo). Dal 1988 il regno del divertimento del ponente ligure: è l’unica sala bowling (12 piste, con punteggio computerizzato e spondine anticanaletta per i più piccoli) tra Savona e Montecarlo. I locali interni sono condizionati ed ospitano anche videogames, tavoli da biliardo ping pong, calcio balilla. All’esterno anche una pista di minigolf con 10 buche, per i principianti e per i più esperti, oltre a diversi schermi tv siti nella terrazza bar.

Questi i tre successivi appuntamenti della rassegna “Sul filo del divertimento” (direzione artistica Fem Spettacoli), sempre alle ore 21 presso la terrazza del Bowling di Diano.



9 agosto

Bizzarri Equilibri, con Lello Clown

Un divertente clown presenterà i suoi esilaranti esercizi mantenendo diversi oggetti in equilibrio, passando da attrezzi circensi agli oggetti più comuni come sedie, attaccapanni, scale e addirittura assi da stiro.



16 agosto

Family Circus, con Fortunello e Marbella

Spettacolo di giocoleria, equilibrismo e finale con il fuoco



23 agosto

Le mille e una notte, con il Fachiro Onireves

Come un vero fachiro indiano, Onireves si sottoporrà a prove incredibili: chiodi, vetri e fuoco. Non mancheranno momenti di grande illusione con la partecipazione del pubblico.

Fem spettacoli nasce dalla fusione di diversi professionisti, compagnie ed artisti che hanno deciso di unire le loro competenze per offrire un prodotto di qualità. Questa unione ha contribuito alla produzione di eventi unici nel loro genere e di proporre un’offerta in grado di soddisfare ogni tipo di pubblico.