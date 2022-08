Principio d’incendio, questo pomeriggio ad un’imbarcazione ormeggiata al porto di Marina degli Aregai a Santo Stefano al Mare.

Le fiamme si sono sviluppate per cause ancora da accertare, dal motore del natante, sul quale non c’era nessuno. I primi ad intervenire sono stati gli ormeggiatori che hanno spento le fiamme, poi bonificate dai Vigili del Fuoco di Sanremo, intervenuti con tre mezzi.

Non si sono registrati feriti e i danni sono stati limitati.