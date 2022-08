Sanremo: terminato il lavoro delle ringhiere anche sul lungomare Calvino, ora la zona è in sicurezza (Foto)

Dopo quelle dei ‘Tre Ponti’ anche le ringhiere sul lungomare Calvino a Sanremo sono state terminate. Un doppio lavoro del Comune matuziano che era stato richiesto da residenti e turisti, in due zone molto utilizzate in estate per la presenza delle spiagge.

Le ringhiere erano in pessime condizioni e sul lungomare Calvino c’era anche un punto in cui la ringhiera era stata tagliata per eseguire altri lavori. In due settimane, una per i ‘Tre Ponti’ e una per la zona del centro, i lavori son o terminati e consegnati.

In totale sono stati installati 53 panelli ai ‘Tre Ponti’ e 37 sul lungomare Calvino. I lavori per la sistemazione delle ringhiere sono stati affidati all’impresa Ciarma per un totale di quasi 18mila euro e consentiranno un’estate in maggiore sicurezza nelle due zone turistiche matuziane.