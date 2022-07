Madonnina lignea trovata dal Generale Bellacicco in Trentino nell'85 da oggi protegge Diano Serreta

Il Generale Bellacicco porta a Diano Serreta la ‘Madonnina’ trovata in provincia di Trento dopo la tragedia di Stava del 1985.

Allora Tenente, Bellacicco era intervenuto il 19 luglio 1985 nella piccola frazione, dove il cedimento di due vecchie dighe in terra, provocò la morte di 268 persone. Un'immensa ondata di fango ha travolgeva qualsiasi cosa nella valle, compresi tre hotel che ospitavano molti bimbi in vacanza con le Acli di Milano.

Sul posto Bellacicco è intervenuto con gli Alpini del 4° Corpo d'Armata, al comando della sua compagnia, di stanza a Brunico (in provincia di Bolzano). L’allora giovane Ufficiale era impegnato nelle ricerche in mezzo alla grande colata di fango, quando le sue mani impattarono su un oggetto di legno. Si trattava di una Madonnina lignea che aveva in braccio il Bambino che, però, era senza la testa, strappata dalla furia distruttiva del disastro.

Il Tenente Bellacicco lo considerò come un segno: ripulì quella Madonnina e la portò sempre con se in ogni momento della sua vita militare, in giro per il mondo. Ora che il Generale è in pensione ed è tornato nella sua terra dianese, è arrivato il tempo della quiete anche per questa Madonnina trentina, che è stata posta in una nicchia ricavata in un muro in pietra, nella piazza della chiesa di Diano Serreta.

Oggi, in occasione della celebrazione della festa di S. Anna, tra i riti religiosi programmati, tra cui la processione con la statua della Santa, il Parroco di Serreta Don Luca benedirà la Madonnina che, dopo aver protetto per tanti anni un Alpino, volgerà il suo sereno sguardo a tutti coloro che sosteranno nella magnifica piazzetta del borgo ligure.