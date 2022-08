Cinema: terminate le riprese del cortometraggio 'Never Stop Dreaming' diretto dal sanremese Riccardo Di Gerlando

Si sono concluse le riprese del cortometraggio ‘Never Stop Dreaming’, diretto dal regista sanremese Riccardo Di Gerlando e prodotto dalle associazioni ‘Zuccherarte Ponente’ e ‘On Stage’.

Il cortometraggio è tratto da un'opera letteraria del talentuoso scrittore Nicolò Targhetta, autore che si è fatto conoscere in rete passando da 300 a 90 mila follower grazie alla pubblicazione quotidiana di brevi e splendidi racconti. Targhetta, nuovo scrittore nel panorama italiano, è emerso infatti tramite l’apprezzamento e la fiducia dei suoi fan su Facebook. Racconti che con il tempo sono stati letti da sempre più persone fino a quando sono diventati una raccolta dal titolo Non è successo niente, edito da Il Becco Giallo. Nicolò ha da poco concluso un romanzo fatto e finito dal titolo Lei.

Il cortometraggio girato tra Sanremo e Bordighera (gli interni sono stati girati a Villa Etelinda) racconta il colloquio tra una madre sognatrice e un medico fermo e rigido sulle proprie idee riguardo una complicata diagnosi a discapito del piccolo figlio della protagonista e dei propri sogni.

Protagonisti del cortometraggio sono l'attore cagliaritano Simeone Latini, attore in numerose serie televisive e produzioni cinematografiche nazionali ed internazionali, Patrizia Campanile attrice e regista dell'associazione On Stage e il piccolo Rodrigo Espinal.La fotografia del cortometraggio è stata diretta dal fotografo Michele Sculco, le scenografie da Traudi Modena,il suono da Giancarlo Pidutti e le riprese realizzate da Di Gerlando e Lorenzo Spadola. Il cortometraggio sarà presentato per scopi culturali nei vari festival del settore e poi pubbliacto successivamente in rete.