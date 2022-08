Sanremo: multe ad auto in sosta selvaggia, i consigli di un cittadino sull'utilizzo delle somme

Il lettore Michele Di Napoli D'Errico invia una lettera dopo aver riflettuto su una serie di multe comminate oggi in via San Francesco a Sanremo nella speranza che i soldi ricavati dalle contravvenzioni siano utilizzati per porre rimedio ad alcune magagne della città.



Ecco il suo elenco che riguarda prevalentemente via San Francesco e la galleria Francia: “Si potrebbe migliorare i parcheggi che cronicamente a Sanremo mancano, Oppure tenere pulita la bretella dove ignoti, lasciano ogni tipo di rifiuto ed escremento, soprattutto umani, ripulendola da clochard che stazionano la notte lordando il bene comune,

Si potrebbe mettere un limite di 30kmh nella discesa San Francesco che, anche stamane ignorati dalla solerte operatrice di polizia urbana, scendono a tutta velocità con motorini più rumorosi della moto gp, l'attraversamento delle strisce pedonali in via San Francesco è un'esperienza da veri temerari!

Ovviamente escludiamo per ovvie ragioni, ambulanze e altri mezzi di soccorso, che già allietano i residenti con frequenza da disastro nucleare, mi chiedo se sia sempre indispensabile, mah?

Si potrebbe mettere un tutor nella galleria per evitare che moto di grossa cilindrata, giorno e notte, dimostrino ai residenti che il livello di decibel a cui possono arrivare è praticamente infinito,

Ecco! Questo ed altre cose che sicuramente gli abitanti di Sanremo quotidianamente inviano ai solerti operatori, si potrebbe fare con tutti quei 26 euro, spendendoli per rendere più gradevole la vita dei cittadini e dei turisti, che spesso si sentono abbandonati, quando capita loro di chiedere un intervento che non arriva”.