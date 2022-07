Ospedaletti: Villa La Sultana in gara per i 'I luoghi del Cuore', progetto promosso dal Fondo Ambiente Italiano

E' in pieno corso di svolgimento l'edizione 2022 de “I Luoghi del Cuore”, progetto del Fai – Fondo Ambiente Italiano, giunto alla sua undicesima edizione. Tra i luoghi in gara c'è anche Villa la Sultana di Ospedaletti che è stata recentemente oggetto di un intervento di ripulitura del giardino e del parco circostante, oltre ad altri interventi di messa in sicurezza della struttura.

Villa la Sultana è probabilmente l'edificio più bello e sontuoso della provincia di Imperia, opera dell'architetto Biasini ed edificato tra il 1882 ed il 1884, circondato da un parco storico di 14 mila metri quadrati. Si trova lungo il Corso Regina Margherita (che gli ospedalettesi chiamano 'il boulevard'), è circondata da altri edifici della stessa epoca tutti di particolare pregio architettonico e quindi il suo recupero potrebbe restituire l'antico splendore a tutto il corso, inclusa la bellissima e lussureggiante passeggiata pedonale.

Nonostante i segni del tempo, Villa Sultana si può oggi ammirare in tutta la sua bellezza, anche grazie alla collaborazione tra un privato, Gino Garibaldi, e l'Amministrazione comunale: insieme hanno provveduto ad installare i fari che la illuminano anche di notte. Villa Sultana, come noto, è stata sede del primo Casinò d'Italia ed è simbolo e testimone della belle époque in questo angolo della Riviera, periodo che ebbe inizio poco dopo il 1870 quando la ferrovia raggiunse la frontiera con la Francia, con fermata anche ad Ospedaletti.

Secondo i desideri dell'attuale amministrazione pubblica guidata dal Sindaco Daniele Cimiotti,Villa Sultana dovrebbe diventare sede di mostre, eventi culturali, sede di associazioni artistiche e polo di attrazione turistica per tutti quegli eventi che caratterizzano Ospedaletti, tra i quali le rievocazioni storiche automobilistiche e motociclistiche e relativo museo permanente ma il progetto necessita di finanziamenti pubblici e di una visibilità che vada oltre i confini regionali.