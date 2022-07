Ventimiglia: passerella sul Roya, Scullino torna ad attaccare la Lega e sembra già pronto per ricandidarsi (Video)

L’ex Sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino, a un mese dalla caduta dell’Amministrazione e dallo scioglimento del Consiglio comunale, torna a parlare e lo fa con un video pubblicato sulla sua pagina di Facebook.

Scullino lo ha fatto di fronte alla zona dove dovrà sorgere la nuova passerella, crollata la notte del 2 ottobre 2020, sotto la forza della tempesta ‘Alex’. E lo fa attaccando nuovamente chi ha fatto cadere l’Amministrazione da lui guidata: “E’ passato una mese da quando Flavio Di Muro e tre consiglieri ci hanno fatto decadere, quando stavamo lavorando per la passerella. Il progetto era pronto, anche se qualcuno dice il contrario, ma basta andare dal Commissario per vederlo come le altre opere pubbliche che sarebbero partite entro l’anno, per dare una risposta puntuale alle esigenze della città”.

Ci sono tanti dubbi sul futuro della città di Ventimiglia, opere importanti sui quali l’amministrazione ha lavorato duramente. Molti si chiedono: la passerella si farà o non si farà? “C’è già il progetto esecutivo e penso che sia arrivato il definitivo. C’era da fare la gara, con i 500mila euro del Principato di Monaco, i due milioni da spendere entro il 2022 dati dalla Regione e altri due di finanziamenti arrivati. C’era da stipulare il prestito flessibile con la Cassa Depositi e Prestiti. Chi dice che non ci sono i progetti non veniva mai in comune perché basta chiedere all’ufficio tecnico. Questo era l’anno della maturazione, quello importante per partire e dandoci l’impulso verso le elezioni 2024, dando alla città quanto i residenti si aspettavano”.

Al termine l’ex Sindaco punta nuovamente l’indice contro la Lega e, dalle sue parole traspare la conferma di essere pronto a candidarsi alle prossime elezioni: “Purtroppo c’è stata la decisione della Lega – termina Scullino - che ha messo Ventimiglia in condizione di essere commissariata, ma saranno i cittadini a decidere. La passerella è pronta come il progetto. Bastava darmi un po’ di tempo per avviare la gara europea e terminarla in un anno e tre mesi. Ora vedremo quanto ci vuole”.