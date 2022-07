Taggia: questa sera, quarto concerto del festival internazionale di musica classica Frequenze 20.0

Questa sera alle ore 21 presso l’oratorio della Santissima trinità in Taggia si svolgerà il quarto concerto del festival internazionale di musica classica Frequenze 20.0.

L’evento prevede un concerto d’organo affidato al maestro tedesco Christian von Blohn sull’organo Mentasti del 1877, dalle sonorità tipicamente italiane, recentemente restaurato dalla ditta Marzi.

La scelta di invitare un ospite tedesco è nata per poter permettere di ascoltare proposte di repertorio e di interpretazione ecclettiche, che alle volte si discostano dalla forte tipicità dell’organo Mentasti, al fine di far scoprire al pubblico le diverse tipicità dello strumento, dichiara l’organizzazione del festival che da quest’anno si arricchisce di cinque nuovi collaboratori.

Il programma prevede musiche di Frescobaldi, Mozart, Padre Davide da Bergamo.

Christian von BLOHN si è diplomato alla Musikakademie Saarbrücken nel 1987 con una laurea di primo livello in musica sacra (direzione corale e d'orchestra con Volker Hempfling e Dieter Loskant) e anche con una laurea in Educazione musicale, laureando in organo. Ha inoltre studiato pianoforte con Kurt Schmitt e musica da camera con Walter Blankenheim e Jean Micault, nonché clavicembalo con Martin Galling. Ha continuato i suoi studi musicali in Svizzera presso il Conservatoire de Lausanne con André Luy, dove ha ricevuto il Premier Prix de Virtuosité nel 1991. Ulteriori studi con Daniel Chorzempa lo hanno portato alla Musik-Akademie Basel, all'Università Mozarteum di Salisburgo e alla Royal School di Church Music nel Regno Unito, dove era sotto la guida di Peter Hurford e Julian Smith.

Nel 1990 ha fondato il Collegium Vocale Blieskastel, con il quale dirige regolarmente spettacoli con vari stili di musica sacra. Dopo aver insegnato nei conservatori di musica di Karlsruhe, Trossingen e Mannheim, ora insegna alla Musikakademie Saarbrücken. Un fitto programma di concerti lo porta in tutta Europa e può essere ascoltato in numerosi album e trasmissioni radiofoniche e televisive.

Grande attesa poi per il concerto finale della prossima settimana fissato per il 3 agosto 2022 sempre alle ore 21 presso l’oratorio della Santissima Trinità di Taggia con un evento sacro per organo e coro dedicato all’anniversario di Padre Lorenzo Perosi ed eseguito dal Coro Diocesano di Musica Sacra della Diocesi di Albenga diretto dal rev. Danilo Galliani e all’organo dal M° Giorgio Revelli.

Per garantire al meglio la sicurezza di tutti i partecipanti rispetto alle restrizioni dovute al covid 19 l’organizzazione suggerisce di raggiungere il luogo del concerto in anticipo per poter assicurare le distanze di sicurezza ed il posto a sedere.

Un sentito grazie alle Confraternite del Gonfalone, della Santissima Trinità ed al Comune di Taggia che hanno reso possibile la manifestazione con la loro grande disponibilità.