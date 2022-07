“Sanremo t'inCanta”, nuovo appuntamento venerdì in piazza San Siro. Penna "Ci sarà un omaggio a De Scalzi"

“Sanremo t'inCanta”, la rassegna canora in programma ogni venerdì, dalle 21, in piazza San Siro, ha preso il via con la prima delle serate a tema, dal titolo: “Canzoni della storia del Festival di Sanremo”.



“Visto il grande successo abbiamo deciso di concedere il bis integrandolo però con un intrigante fuori programma: il tema della nuova serata del 29 sarà quindi: ‘Viaggio nel tempo del Festival di Sanremo: passato & futuro insieme’. - spiega il direttore artistico Alex Penna - Nel corso della quinta serata, quindi, oltre a successi del Festival di Sanremo, saranno proposti brani inediti presentati da giovani cantanti emergenti, sostenendo il sogno dei nuovi talenti affinché queste loro esibizioni possano essere un preludio di successo del loro percorso canoro, magari coronando il loro viaggio in partenza da piazza san Siro sino ad arrivare al palco dell’Ariston”.



Per gli esordienti, e comunque per tutti i partecipanti, cantare sul palco di “Sanremo t’inCanta” è senz’altro una grande emozione e forse anche la realizzazione di un sogno, celebrato con la consegna dell’attestato ufficiale di partecipazione sotto l’egida del Comune di Sanremo. La serata sarà condotta da Agostino Orsino che continuerà ad arricchire la presentazione con il racconto di curiosità ed aneddoti sui singoli brani proposti.“Prima della festa vi sarà un toccante prologo e la manifestazione sarà aperta da un momento molto sentito nell’affettuoso ricordo del grande musicista Vittorio De Scalzi recentemente scomparso e molto legato a Sanremo. Raccogliendo anche il suggerimento della famiglia, io insieme ai cantanti della serata eseguiremo tutti insieme un suo grande successo, la canzone “Quella carezza della sera”, in ricordo della sua ultima esibizione proprio a Sanremo, all’Auditorium Franco Alfano la sera del 14 luglio scorso. Lui ascolterà e sorriderà dalla sua Aldebaran”.



“Uno speciale ringraziamento a Lorenzo Devoto ed al suo staff tecnico ed a Radio Intemelia che, con a bravissima speaker Donatella Durando, trasmette una seguitissima diretta streaming. Grande il sostegno degli sponsor che hanno contribuito ad un format di qualità: Sanremo Ship Srl, Spada, Voglia di casa, Agenzia Immobiliare Mari & Partners, Nevo Eergy Drinks, Inferno Again, Bar Dolcenove, Agor Cafè, Eliografica Canevello, GrandiAuto, Italia in Tour, The Golden Voice e Costa Ligure che ha gentilmente omaggiato i cantanti con prodotti tipici di qualità. Appuntamento quindi come sempre alle ore 21 sul palco di piazza San Siro venerdì 29 luglio, per una nuova serata all’insegna dell’emozione, del divertimento e della buona musica” - conclude Penna.