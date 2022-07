Sanremo: sabato Nouveau Cirque al Roof Garden, ultimi posti disponibili per lo show

Ultimi posti disponibili per lo spettacolare Nouveau Cirque al Roof Garden sabato 30 luglio. Dopo il successo di Maurizio Lastrico, Enrico Ruggeri, Andrea Paris, Luca Bono, Jerry Calà and band, il programma della stagione eventi del Casinò di Sanremo propone al Roof Garden sabato prossimo alle 20.30, le performance acrobatiche di Nouveau Cirque.



"Equilibrio, forza ma anche eleganza e dinamicità si uniscono nel loro show dove si fondono acrobazia e musica, mostrando numeri capaci di eliminare le leggi della gravità, volteggiando nell’aria. Ancora una volta il calendario eventi del Casinò stupisce per l’originalità delle proposte, sempre di livello internazionale. Per informazioni e per prenotare gli ultimi posti disponibili rivolgersi al tel 0184 595260-266" - ricordano dal Casinò.



"Una serata tutta al femminile dedicata al nuovo circo e alle performance acrobatiche. Le artiste più originali del panorama internazionale sono protagoniste al Roof Garden in uno show di numeri nuovi e di impatto. Le Bello Sisters (Loren, Celine e Joline Bello) sono tre sorelle dai 15 ai 23 anni osannate dai giudici di “Italia's Got Talent”: propongono un numero strabiliante di hand-to-hand e leg-to-hand. Equilibrio e forza fuori dal comune si sposano nello show con la loro grazia naturale. Sorprendono per forza ed eleganza le adrenalitiche performance di Paola Quistini al lollipop pole e di rhythmic gymnastics & contortion, accompagnata anche da altre artiste, tra le quali la pianista e cantante Elisa Dal Corso, in uno show completo di acrobatica e musica" - concludono.