Riva Ligure: 'Sale in Zucca', domani sera Luciano Bertello ed il suo libro 'Piccola storia dei tajarin: un piatto povero diventato ricco'

Prosegue la rassegna letteraria promossa dal Comune di Riva Ligure in collaborazione con la casa editrice Zem con la direzione artistica di Claudio Porchia. Domani sera in piazza Matteotti alle 21.15 in programma la presentazione del libro “Piccola storia dei tajarin: un piatto povero diventato ricco” ed. Slow Food.

Il celebre piatto piemontese, traducibile con l'italiano "taglierini" e a torto assimilato ai tagliolini, è il pretesto che spinge l'autore a narrare la storia gastronomica di quel territorio un tempo povero e maledetto raccontato da Beppe Fenoglio ne La Malora, la Langa. Una ricetta femminile e famigliare, di cui le donne erano fiere custodi, percorre la storia e i suoi eventi narrando di personaggi noti e meno noti (tra gli altri Cesare Pavese, Beppe Fenoglio, Giacomo Morra), affini o meno al mondo della gastronomia, e lascia nel lettore un affresco sociale prima che culinario.

I tajarin raccontano il passaggio dalla cultura contadina a quella industriale, dalla malora dei campi ai successi dell'imprenditoria: da piatto semplice e legato al pranzo in famiglia - sono sempre abbondanti non come i ravioli che vengono spesso contati - diventano protagonisti del contesto borghese soprattutto grazie al fortunato incontro con il tartufo bianco d'Alba.

Questi gli altri incontri dell’ottava edizione di Sale in Zucca:

• 4 agosto Stefano Senardi “L’alba dentro l’imbrunire” ed. Rizzoli e Renata Cantamessa, la Fata Zucchina ed il suo “Cappuccetto Green” con la partecipazione di Marina Pannuzzo

• 11 agosto Marco Corradi “L’arte di giocare e vincere” ed. Fusta e Fulvia Natta: Donne medici e speziali – Erbe e cure nelle tradizioni dei popoli

• 18 agosto Giancarlo Caselli “La giustizia conviene. Il valore delle regole raccontato ai ragazzi di ogni età” ed. Piemme

• 25 agosto Stefano Bicocchi: “Vito e le ricette del cuore. una favola per far nascere un sorriso” ed. Boh! e Ugo Carelli: “Storie di sapori e di mare” ed. Zem.

Tutti gli appuntamenti si svolgono alle ore 21.15 in piazza Matteotti con ingresso libero.