Ventimiglia: domani interruzione erogazione dell'acqua per le utenze in via Caduti del Lavoro

Nella giornata do domani, giovedì 28 luglio, saranno effettuati lavori di manutenzione urgenti ed inderogabili sulla rete dell'acquedotto di Ventimiglia. A comunicarlo è l’azienda Rivieracqua che specifica che dalle ore 8.30 sino a fine lavori, presumibilmente nel primo pomeriggio dello stesso giorno, le utenze in via Caduti del Lavoro vedranno interrotta l'erogazione di acqua potabile.

Alla ripresa della erogazione dell'acqua potranno verificarsi fenomeni di opalescenza che andranno progressivamente scemando.