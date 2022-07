Fondazione Carige per Asl 1, in arrivo strumenti elettromedicali per il reparto di Pediatria-Neonatologia

È di 50mila euro la cifra stanziata da Fondazione Carige atta a finanziare l'acquisto di strumenti elettromedicali da utilizzarsi nel reparto di Pediatria-Neonatologia del Presidio Unico Ospedaliero della Asl1.



“Esprimo la mia più viva soddisfazione – ha affermato il Cav. Giacomo Raineri Vice Presidente del consiglio di amministrazione di Fondazione Carige -, nell'aver dato questo contributo assai significativo per una realtà importantissima della nostra provincia. Una goccia importante che va a finire nel grande mare della solidarietà ma soprattutto evidenzia un'importante attenzione per il territorio”. Anche il Dott. Fabrizio Gramondo del Consiglio di Indirizzo di Fondazione Carige ha manifestato la sua grande soddisfazione.



Il Direttore Generale di Asl1 Dott. Silvio Falco ha sottolineato in merito: “Fondazione Carige ancora una volta ha dimostrato di essere vicina ai bisogni ed alle esigenze del territorio. Questo contributo, per il quale va il mio personale grazie al Presidente Avv. Paolo Momigliano, al Vice Presidente Raineri ed a tutto il Cda, sarà molto efficace per quanto riguarda l'attività ospedaliera, materiale medico all'avanguardia utile alla diagnosi e cura dei piccoli pazienti”.



Anche il Dott. Riccardo Borea Direttore S.C. Pediatria-Neonatologia si è unito al coro dei ringraziamenti: “Ringrazio la Fondazione Carige che ha dimostrato sensibilità per il nostro territorio, un percorso sinergico che ha portato alla donazione di una cifra importante per l'acquisto di materiale innovativo”.