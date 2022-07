Sanremo: dal 25 al 28 agosto tra i vicoli della Pigna torna Scambi Festival con un'edizione dedicata allo “squilibrio”

Dopo mesi di duro lavoro, l’Associazione di Promozione Sociale Oltre può finalmente annunciare con gioia il ritorno di Scambi, il festival dei Laboratori Paneuretici, che avrà luogo alla Pigna di Sanremo dal 25 al 28 agosto.

Per quattro giorni, il quartiere della Pigna si colorerà di stravanganti iniziative, il cui tema centrale sarà “squilibrio”.

Fra un mese esatto, le piazze del quartiere saranno riempite di 20 laboratori, in cui il pubblico vivrà esperienze sulle più svariate tematiche: l’emergenza climatica, lo squilibrio mentale e il suo rapporto con emotività ed empatia, i valori sociali nell’internet di oggi, il teatro nella rappresentazione drammatica dell’identità, l’arte in diverse sue forme, lo squilibrio fra i diritti garantiti a persone di genere differente, l’ingiustizia sociale nella criminalità organizzata e nella ricerca incondizionata del profitto.

Non mancheranno gli ormai celebri Pinoli, piccoli stand sparsi fra i carruggi del quartiere, che ospiteranno di imprese e associazioni del territorio. Allo stesso modo, parteciperanno realtà internazionali che si connetteranno con il panorama locale. Alcuni Pinoli si sono tenuti già lo scorso anno e, per il grande successo riscosso, saranno riproposti, come nel caso di Da Capo, uno spazio dedicato allo scambio di vestiti usati: un modo semplice, divertente e sostenibile per prendersi cura del nostro pianeta. Per di più, l’osteria La Ciotola ospiterà SquiLibristi, in cui ogni mattina si leggeranno poesie e si scambieranno consigli di lettura. Seguendo il medesimo filo rosso, saranno ospitate mostre ed esposizioni artistiche dedicate allo squilibrio.

Il concorso di cortometraggi Dissolvenze: i corti di Scambi ha ricevuto più di 150 iscrizioni da registз provenienti da tutto il mondo. Una giuria composta da alcuni membri dell’APS e da figure autorevoli nel campo dell’arte audiovisiva hanno selezionato un’opera vincitrice per la categoria italiana ed un’altra per la categoria internazionale. I cortometraggi finalisti saranno presto annunciati e proiettati in Piazza Santa Brigida durante la serata conclusiva del festival, domenica 28 agosto.

Parallelamente al concorso, la sezione di Scambi dedicata al cinema sta promuovendo Scambi in Sala, una rubrica di analisi dello squilibrio in diverse opere cinematografiche, che durante il festival assumerà le vesti di un vero e proprio cineforum.

La nostra collaborazione con Libera, Associazioni Nomi E Numeri Contro Le Mafie sarà nuovamente suggellata dall’istituzione di un Campo E!State Liberi!, a cui parteciperanno circa 20 ragazzз da tutta Italia. Libera non solo si unisce a Scambi a livello pratico, ma sposa i medesimi ideali, tanto che il coordinamento provinciale dell’associazione porterà un proprio laboratorio.