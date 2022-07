Bordighera: cresce l'attesa per 'BordiJazz' la rassegna musicale ai Giardini Lowe dal 28 al 30 luglio

La grande musica jazz protagonista delle notti di mezza estate a Bordighera. Conto alla rovescia per la prima edizione di 'BordiJazz', la rassegna musicale organizzata da Bad King Music con il patrocinio del comune di Bordighera, in scena dal 28 al 30 luglio nella suggestiva location dei Giardini Lowe nella Città delle Palme.

L’intenso programma è curato dal direttore artistico Mario Cau mentre le serate saranno presentate da Chiara Buratti. Per ciascuno dei tre giorni, apertura dei cancelli alle 17 (senza tagliandi) fino all'inizio dei concerti alle 20.30. Nel villaggio di Bordi Jazz si possono trovare: workshop musicali per bambini; attività musicali, concerti di band locali e 'live' di esposizioni artistiche con l’Accademia Riviera dei Fiori G.Balbo. A curare le libagioni, Street Food&Drink, Estrella beer e Coffee Palus Distribuzione , tutto curato e nella formula 'Plastic Free' di cui il comune di Bordighera ne è Baluarda

Ricco programma di esibizioni che racchiude un ventaglio di artisti di indubbia fama (per i concerti è necessario aver acquistato il biglietto):

• giovedì 28 luglio ore 20:30: Merry Musci Jazz New Orleans Project e Nick The Nightfly Band;

• venerdì 29 lugio, ore 20:30: Gigi Cifarelli Hammond Trio e Antonio Faraò Trio;

• sabato 30 luglio, ore 20:30: Danila Satragno Quartet Feat Mario Cau e Tullio De Piscopo Band

• Jam session, ogni sera, al termine delle esibizioni live.

Le prevendite online sono attive fino a mercoledì 27 luglio sul sito www.liveticket.it, sezione BordiJazz con promozione. All’ingresso dell’evento vi potrà essere richiesto il titolo che dà diritto alla riduzione del biglietto. Per acquistare direttamente i biglietti cliccare QUI.