Camporosso: canale per irrigare i campi a secco, domani partono i lavori per far tornare l'acqua ai terreni

Irrigazione a rischio a Camporosso e il Sindaco interviene con una ordinanza apposita che tende a migliorare l’affluenza d’acqua del canale irriguo utilizzato su tutta la piana, ma eviterà anche l’utilizzo del prezioso liquido proveniente dall’acquedotto.

Nelle ultime settimane, infatti, il canale è quasi in secca e il Comune vuole intervenire per far tornare l’acqua per l’irrigazione dei campi. E’ lungo circa 4 chilometri e ha la ‘presa’ nel Nervia sul territorio di Dolceacqua. Fino all’800 il canale serviva i frantoi della zona e oggi, invece, viene utilizzato dagli agricoltori per bagnare orti e campi nel fondo valle.

“C’è pochissima acqua – ci ha detto il Sindaco di Camporosso, Davide Gibelli – e, quindi, dobbiamo intervenire immediatamente per rimuovere pietre e terra nella zona di captazione per fare in modo che il liquido possa tornare a riempire nuovamente il canale”.

I lavori inizieranno domani mattina e i lavori sono fondamentali per l’irrigazione dei campi ma non solo: “Se non arriva l’acqua dal canale le attività agricole utilizzerebbero quella idropotabile con il rischio che si svuoti la falda acquifera del paese. E’ un lavoro importante che ha quindi un duplice vantaggio”.