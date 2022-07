Ventimiglia: “Il Sorriso di Franca” ricordato con una Celebrazione gioiosa a dodici anni dalla scomparsa

La santa messa in ricordo di Franca Remotti Migliori, giovane mamma mancata a 47 anni, nel dodicesimo anniversario del suo ritorno al Padre, celebrata quest’anno ieri sera a Ventimiglia presso la chiesa di San Nicola, è un appuntamento fisso non solo per gli amici ma anche per coloro che hanno percepito nella sua “gioiosa testimonianza” un esempio di vita cristiana.

Lo ha sottolineato anche il Vescovo Antonio Suetta che ha voluto unirsi alla Celebrazione con parole preziose nel ricordo di Franca: “Al Signore la lode per aver dato alla nostra Chiesa un’anima tanto bella e a lei la gratitudine per aver accolto, anche nella triste esperienza della malattia e del distacco, la missione e la responsabilità di irradiare la gioia del Vangelo, mostrando come il Signore non deluda mai e sempre porti a compimento i suoi disegni.”

Dopo il canto iniziale, sono stati letti alcuni dei numerosi messaggi che ogni anno si uniscono, in Comunione di spirito, alle preghiere dei presenti: dal Camerun, dall’India, da tante città italiane e, con emozione, anche da parte di persone che hanno conosciuto Franca solo da poco: confermano di aver percepito la vicinanza, la forza di Franca nelle prove della vita (per loro o i familiari) e di aver tratto serenità e aiuto dal suo Sorriso. Tra i tanti: “Ho pregato Franca e il suo sorriso mi ha dato una forza inaspettata: mi ha accompagnato nella malattia di mio marito, nelle lunghe attese degli esami, nelle pesanti terapie..” - “Un sorriso che continua a fare bene quello di Franca, anche a me che non l’ho conosciuta” - “Nessun obbligo, anzi! Grazie per averci ricordato questo appuntamento a cui non vogliamo mancare, per il bene che abbiamo voluto e vogliamo a Franca, a te e ai vostri figli, con un Sorriso”.

Le canzoni scelte con cura, i librettini della celebrazione, i doni portati all’offertorio (pane e vino, candela, fiori e cesto di frutta), le preghiere dei fedeli così vicine alla comunità, hanno dato un senso di spiritualità e gioia alla S. Messa celebrata da Don Alessandro Ghersi e da Don Rito Alvarez. I ringraziamenti del marito Carlo Migliori (Charlie), la benedizione solenne da parte dei sacerdoti e la canzone “Vola solo chi osa farlo” hanno concluso questa Santa Celebrazione, a lode del Signore per “il dono di Franca”.