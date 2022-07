Una illustrazione dell'artista ventimigliese Enzo Iorio dedicata a Vittorio De Scalzi scomparso ieri

L’artista ventimigliese Enzo Iorio dedica una sua illustrazione a Vittorio De Scalzi, scomparso ieri mattina. “La sua musica ha accompagnato la mia adolescenza – dice Iorio – e, in questo disegno ispirato a una foto di Roberto Ceccherini, l’ho immaginato in un luogo magico, forse la mitica Aldebaran di cui cantava in un famoso brano, mentre le sue note si librano verso l’infinito. Ciao Vittorio”.

“Vittorio De Scalzi, con la sua attività musicale - continua Iorio - ha contribuito ad aprire gli orizzonti della cultura pop italiana. Fondando i New Trolls, nel 1967, ha interpretato puntualmente le nuove istanze giovanili che si affacciavano sulla ribalta mondiale. Il Concerto Grosso rimane ancora oggi un’opera monumentale del rock, mentre nessuno di noi potrà mai dimenticare i sentimenti e i dilemmi esistenziali di… Quella carezza della sera”.