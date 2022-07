Sanremo: aumentano i parcheggi a pagamento ma, per la prima volta non per i residenti. Differenza di 30 centesimi

La Giunta di Sanremo ha approvato quest’oggi una delibera quadro, sulle tariffe dei parcheggi a raso e in struttura, apportando alcune modifiche e introducendo per la prima volta una differenziazione tra residenti e non residenti.

Nel dettaglio, il primo cambiamento interessa le tariffe dei parcheggi sul lungomare Italo Calvino e della nuova Stazione di corso Cavallotti, che saranno allineate a quelle degli altri parcheggi cittadini, con un incremento quindi di 0,30 euro all’ora. In tal modo tutti i parcheggi avranno analoga tariffazione oraria.

L’altro importante cambiamento riguarda la differenziazione delle tariffe tra residenti e non residenti, provvedimento da tempo nei programmi dell’Amministrazione comunale in linea a quanto già avviene in molte altre città turistiche del Paese. Nel dettaglio, le tariffe per i residenti rimarranno bloccate a 1,80 euro l’ora mentre quelle per i non residenti passeranno a 2,10 euro l’ora. La differenziazione tariffaria avverrà mediante l’inserimento della targa, o tramite parcometri o tramite app, oppure mediante lettura targa nei parcheggi in struttura.

E’ stata anche prevista una serie di migliorie nei servizi con un investimento complessivo di circa 300 mila euro per semplificare i pagamenti da parte dell’utenza e per rinnovare le strutture, le apparecchiature tecnologiche e le casse, prevedendo tra l’altro un servizio di controllo e assistenza dedicata presso il parcheggio in struttura del lungomare Calvino.