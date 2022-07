Rinnovate le cariche del Sindacato provinciale Ottici di Confcommercio. Eletto presidente Fabrizio Frescura

L’Assemblea degli associati ha rinnovato le cariche del Sindacato provinciale Ottici della Confcommercio. È stato eletto Presidente di categoria Fabrizio Frescura (Ottica Frescura Imperia).

Il nuovo consiglio direttivo è composto inoltre dai seguenti membri:

- Matteo Fagnola (Fagnola Ottica Diano Marina)

- Giovanni Basso (Ottica Basso Imperia)

- Elisabetta Trentinella (Ottica Mario Foto Bordighera)

Spiega il presidente provinciale Fabrizio Frescura: “Dopo diversi anni il comparto degli ottici torna ad avere una sua struttura sindacale all’interno della Confcommercio della provincia di Imperia e questo riteniamo sia un segnale positivo e di attenzione alla categoria, soprattutto dopo un lungo e difficile periodo legato alla pandemia. Sarà importante lavorare, coordinandosi, al fine di conservare la piena efficienza delle aziende e quindi un adeguato servizio alla clientela. L’azione del sindacato a livello locale è fondamentale per la conoscenza delle particolarità del territorio in cui opera, che gli consentono di fornire risposte concrete e appropriate alle esigenze degli associati”.

Sottolinea il consigliere Giovanni Basso: “Condivido e sposo in pieno le parole del presidente. Dopo le difficoltà del periodo pandemico, anche il ritrovare l’azione sindacale comune è occasione per guardare con il giusto ottimismo al prossimo futuro. Ci impegneremo nel fare squadra, per sostenere la categoria e garantire nuovo impulso al settore, che ha la sua grande forza nella professionalità di chi vi opera, a tutela del consumatore”.