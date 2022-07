Prezzi aumentati se paghi con il pos, gelateria di Sanremo nel mirino di Selvaggia Lucarelli: “Qualcuno spieghi che non funziona così, magari la Finanza”

“Il prezzo di vendita in pagamento tramite pos verrà aumentato di 50 centesimi”. Non fa giri di parole il cartello appeso in una nota gelateria del centro di Sanremo che, in barba a qualsiasi norma, dichiara apertamente di aumentare i prezzi per chi sceglie il pagamento elettronico. Il tutto in un periodo storico nel quale, invece, si sta spingendo proprio ella direzione opposta. Se paghi con la carta il conto aumenta di 50 centesimi. Non si discute. Costa come la maggiorazione della panna.

Il cartello non è certo passato inosservato ed è finito sotto gli occhi di Selvaggia Lucarelli, impegnata in una battaglia contro chi ancora si ostina a remare contro il pagamento elettronico. In una storia sul proprio profilo Instagram la giornalista scrive: “Gelateria a Sanremo. Qualcuno spieghi ai signori che non funziona così. Magari la Finanza”.



E chissà che l’inaspettata ribalta non convinca il titolare a un passo indietro prima della auspicabile visita delle Fiamme Gialle.