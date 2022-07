Mendatica: confermato finanziamento da 400.000 euro per l'inizio dei lavori di drenaggio della paleofrana a Monesi

Dopo la fase di studio, le attività progettuali, relative alle opere di mitigazione del rischio frana della frazione di Monesi di Mendatica, hanno prodotto un primo progetto del valore di 400.000 euro che, grazie anche alla costante attenzione degli uffici comunali, è stato candidato ad un finanziamento statale nel mese di marzo 2022.

Oggi L'Amministrazione conferma di aver ottenuto tale finanziamento e che si potrà quindi dare avvio ai primi interventi di drenaggio dell'areale di frana. Questo intervento si andrà ad aggiungere a quanto già cantierato per il Rio Bandita per 600.000 euro ed i cui lavori sono in fase di realizzazione.

I progettisti incaricati in questi mesi stanno completando l'elaborazione del progetto generale per la mitigazione del rischio di tutto l'areale di frana che verrà successivamente presentato alla Regione Liguria ed ai relativi Ministeri per ottenere i necessari finanziamenti.

Si vuole evidenziare ancora una volta come la problematica del rischio frana di Monesi sia particolarmente importante sia sotto il profilo tecnico che sotto quello economico, anche se talvolta poco compreso e magari sottovalutato dai non addetti ai lavori, trattasi infatti di una massa in movimento di circa 12 milioni di metri cubi. L'ottenimento di questi finanziamenti sancisce però che il lavoro sino ad oggi programmato dall'Amministrazione comunale risulta coerente e conforme con i risultati attesi per un'ampia messa in sicurezza e tutela dei luoghi e delle persone”.