Musica. Il cantautore bordigotto Gianluca Burzese brinda all’estate con il suo nuovo singolo “Montenegro” (Video)

Esplode l’estate e il cantautore bordigotto Gianluca Burzese vuole fare la propria parte con il suo nuovo singolo “Montenegro”.

Da qualche giorno su YouTube è online il videoclip, mentre il brano è asportabile su tutte le principali piattaforme di streaming.

“Si tratta di una canzone che incontra un genere più elettronico e movimentato con l’auspicio di brindare all’estate con il giusto sound - ci racconta Gianluca Burzese - un brano nel quale il protagonista espone il proprio amore al termine di un incontro che chissà se porterà la ragazza a salire in casa per bere un Montenegro…”.

“Musicalmente ho cercato di proporre un arrangiamento adatto al periodo estivo che potesse mantenere le mie caratteristiche armonico-musicali sperimentando suoni più elettronici - prosegue il cantautore bordigotto - la canzone è stata registrata e mixata al Rosenhouse studio recording da Alessio Senis e masterizzata al Ithil World Studio da Giovanni Nebbia. Un grazie speciale alla band che ha registrato e impreziosito il brano: Andrea Senis al basso, Simone Moro alla chitarra, Enzo Boscarino alla batteria e Elisa Burzese ai cori. Per quanto riguarda il videoclip voglio ringraziare la mia amica Helena Prestess che grazie alla sua professionalità ha reso questo video, secondo me, ancora più piacevole. Un grazie speciale al videomaker Gianluca Garretto che ha permesso la realizzazione di questo fantastico video all’interno delle bellissime location come il ristorante Maoma e Saalino beach&bar che ringrazio. Grazie alla sonorità di questa canzone mi sono cimentato nel mondo del ballo con una coreografia creata ad hoc da Noemi Buteri. Il risultato finale fa notare le miei doti discutibili di ballerino per fortuna ben supportate dal corpo di ballo delle scuole Revolution dance di Bordighera e white rabbit di Ventimiglia”.

Ascolta “Montenegro” sulle piattaforme di streaming cliccando QUI.