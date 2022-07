Coronavirus: i nuovi casi in provincia sono 305, calano i ricoverati all’ospedale di Sanremo

Gli ultimi dati diffusi da Regione Liguria mostrano un totale di 305 nuovi casi di covid in provincia di Imperia per un totale di 1.904 nuovi positivi in Liguria a fronte di 1.713 test molecolari e 8.459 tamponi antigenici rapidi. Cala il tasso di incidenza che oggi è al 19,07%. Nelle ultime 24 ore si registra una vittima in provincia di Savona.

In Asl1 cala il numero dei ricoverati all’ospedale ‘Borea’ che ora sono 37 (uno in terapia intensiva), meno 6 rispetto a ieri.

In allegato il bollettino e i dati sulle vaccinazioni.