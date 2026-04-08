Ventimiglia, prorogato il bando per il Servizio Civile alla Croce Verde Intemelia

È stato prorogato il termine per la presentazione delle domande relative al bando per la selezione di cinque operatori volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile Universale presso la Croce Verde Intemelia ODV di Ventimiglia.

I giovani interessati avranno quindi più tempo per candidarsi: la nuova scadenza è fissata alle ore 14 del 16 aprile 2026. Un’opportunità importante per entrare a far parte di una realtà storica del territorio e vivere un’esperienza formativa e di impegno civico a contatto con la comunità.

Il progetto rappresenta un’occasione per acquisire competenze, crescere dal punto di vista personale e contribuire attivamente alle attività di assistenza e soccorso svolte dall’associazione.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Croce Verde Intemelia presso la sede di piazza XX Settembre 8 a Ventimiglia, telefonando al numero 0184 351175 oppure scrivendo all’indirizzo email info@croceverdeintemelia.com