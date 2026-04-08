Sanremo, dal 13 aprile la distribuzione farmaci si trasferisce al Palasalute

Cambia sede a Sanremo il servizio di distribuzione diretta di farmaci e presidi sanitari. Asl1 ha infatti comunicato che, a partire dal 13 aprile 2026, l’attività attualmente svolta presso l’ambulatorio di via Fiume verrà trasferita nei nuovi spazi del Palasalute in via San Francesco.

Una novità che rientra nel percorso di riorganizzazione dei servizi sanitari sul territorio, con l’obiettivo di offrire ambienti più moderni e funzionali per l’utenza.

Nel dettaglio, il ritiro dei farmaci sarà possibile dal lunedì al venerdì nella fascia oraria compresa tra le 9.30 e le 13. Per quanto riguarda invece i presidi sanitari, la distribuzione sarà attiva nelle giornate di martedì e giovedì, sempre dalle 9.30 alle 13.