Sanremo porta la sanità in piazza: nasce il “Piazzale della Prevenzione” tra medici, associazioni e cittadini (Foto e video)

Portare la prevenzione fuori dagli ambulatori e avvicinarla alla vita quotidiana delle persone. È questa l’idea alla base de “Il Piazzale della Prevenzione”, l’iniziativa in programma sabato 11 aprile a Sanremo, che unirà rigore scientifico e partecipazione pubblica in un’unica giornata articolata tra il Teatro Ariston e Piazza Borea d’Olmo. Un progetto che nasce con un obiettivo preciso: creare un dialogo diretto tra cittadini e sistema sanitario, rendendo accessibili temi spesso percepiti come lontani o complessi.

Una rete che unisce istituzioni, sanità e territorio. Alla base dell’iniziativa c’è una rete ampia e trasversale, composta da istituzioni, mondo sanitario e Terzo Settore. L’evento è organizzato dall’associazione Cuore in Movimento, insieme a SIMIT (Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali) e AIP (Associazione Italiana Psicogeriatria), con il supporto di ASL1, della Consulta del volontariato e del Forum Imperiese del Terzo Settore.

Il presidente del Teatro Ariston, Walter Vacchino, ha evidenziato il valore della partecipazione: “Questo tipo di attività si sposa con due principi fondamentali: da un lato la città di Sanremo, che offre strumenti concreti per vivere e partecipare a questo evento; dall’altro il concetto di squadra. Qui parliamo di oltre 20 soggetti coinvolti, segno di una volontà comune di costruire qualcosa insieme. Tante iniziative possono nascere solo se esiste una squadra solida”.

Sulla stessa linea il vicesindaco Fulvio Fellegara: “Non è un semplice convegno, ma un evento che si collega direttamente al sociale e avvicina le associazioni, che saranno protagoniste in piazza. Il coinvolgimento del Terzo Settore e dell’ASL rappresenta una leva fondamentale. La fragilità sociale, economica e culturale è strettamente legata alla capacità di fare prevenzione e, di conseguenza, anche alla sostenibilità della spesa sanitaria”.

Il convegno all’Ariston: dalla gentilezza alla medicina del futuro. La giornata si aprirà alle 8.30 con registrazione e saluti istituzionali, seguiti da un ricco programma scientifico al Centro Congressi del Teatro Ariston.

Tra i momenti principali, la lezione magistrale di Marco Trabucchi su “la gentilezza come approccio innovativo nella presa in cura”, a cui seguiranno interventi su Slow Medicine, fragilità invisibile, prevenzione cardiologica, ruolo del medico di famiglia, nuove strategie nel diabete, gestione delle terapie complesse, salute del cervello e alimentazione. ￼

A sottolineare il valore del percorso è stato il cardiologo e consigliere comunale Gianni Mascelli: “Siamo al terzo anno consecutivo di ‘Cuore in Movimento’ e continuiamo a lavorare sulla prevenzione. Quest’anno abbiamo voluto fare un passo in più, puntando sulla concretezza. L’evento unisce una parte convegnistica, con relatori di alto livello, e una parte operativa in piazza. È il segno di un lavoro che cresce grazie alla collaborazione di tante persone”.

La piazza: prevenzione concreta e accessibile. Se il convegno rappresenta il momento scientifico, è in Piazza Borea d’Olmo che l’iniziativa prende forma nella sua dimensione più concreta.

Durante tutta la giornata, cittadini e visitatori potranno accedere gratuitamente a informazioni, consulenze e attività pratiche: screening oncologici, incontri con specialisti ASL, esercitazioni di primo soccorso e disostruzione delle vie aeree, attività sulla sicurezza domestica e momenti divulgativi su salute e benessere.

Tra gli appuntamenti anche il cooking show “C’è più gusto a fare prevenzione” con la food blogger Raffaella Fenoglio e, a seguire, uno spettacolo musicale con la Cassini’s Band e gli studenti dell’indirizzo musicale del liceo.

Il ritorno delle associazioni in piazza. Uno degli elementi più significativi è il ritorno del Terzo Settore nello spazio pubblico, come spiegato da Paola Raffaglio, presidente del Forum del Terzo Settore della provincia di Imperia:

“Volevamo riportare le associazioni in piazza dopo dieci anni e ci siamo riusciti. Il Forum riunisce organizzazioni di volontariato e realtà impegnate nel sociale, con un ruolo anche di rappresentanza e dialogo con istituzioni, Comuni e ASL. L’obiettivo è rafforzare il Terzo Settore e renderlo sempre più protagonista nelle politiche di prevenzione e benessere”.

Un contributo che si inserisce nella visione di “One Health”, secondo cui la salute umana è strettamente collegata a quella dell’ambiente e degli animali.

Sanità e territorio: “Serve un lavoro comune”. A chiudere il quadro, l’intervento di Marino Anfosso, coordinatore di area di ASL1: “È un momento importante anche dal punto di vista umano. Si parla molto di portare la sanità vicino alle persone, soprattutto ai più fragili e agli anziani. Questo significa investire sul territorio. La sanità si costruisce attraverso la collaborazione tra aziende sanitarie e associazioni: è un connubio fondamentale. Bisogna fare informazione, formare e poi fare prevenzione”.

Una giornata per avvicinare la sanità alle persone. “Il Piazzale della Prevenzione” si propone così come qualcosa di più di un evento: un modello che punta a ridurre le distanze tra cittadini e sistema sanitario, trasformando la prevenzione in un’abitudine quotidiana. Tra scienza, territorio e partecipazione, Sanremo prova a costruire un percorso in cui la salute non sia solo cura, ma consapevolezza condivisa.

Programma del convegno scientifico

Comitato scientifico

Dott. Carlo Serrati · Dott. Giovanni Cenderello · Dott. Giovanni Mascelli

08:30 – 09:15

Registrazione e saluti delle Autorità

09:15 – 09:50

“La Gentilezza: un approccio innovativo nella presa in cura”

Lezione magistrale di Marco Trabucchi — Direttore Scientifico del Gruppo di Ricerca Geriatrica di Brescia

09:55 – 10:15

“La diagnosi ad ogni costo è sempre la scelta giusta? L'approccio Slow Medicine”

Massimiliano Uccelli — Dir. SC Medicina Sanremo

10:15 – 10:35

“La fragilità che non si vede: tra vulnerabilità e invisibilità”

Alberto Cella — Dir. Distretto Sanitario Savonese, ASL 2

10:35 – 10:50

“La prescrizione dell'esercizio fisico in ambito cardiologico”

Giovanni Mascelli — Cardiologo

10:50 – 11:05

“Il Medico di Medicina Generale: il primo alleato della prevenzione”

Alice Cipolli — Medico di Medicina Generale, Associazione Medici "Riviera dei Fiori"

11:05 – 11:25

Coffee Break

11:25 – 11:45

“Non solo Insulina: le nuove strategie terapeutiche nel diabete”

Alberto Aglialoro — Resp. SSD Endocrino metabolica, ASL 1

11:45 – 12:05

"La gestione della terapia antibiotica nel paziente con pluripatologie”

Giovanni Cenderello — Dir. SC Malattie Infettive, ASL 1

12:05 – 12:45

“La salute del cervello”

Carlo Serrati — Coordinatore DIAR Neuroscienze e Fisiatria

12:45 – 13:00

“La salute vien mangiando: approccio scientifico al benessere quotidiano”

Silvia Bongiovanni — Coordinatore Dietisti, SSD Nutrizione Clinica

A seguire in Piazza Borea d’Olmo

“C'è più gusto a fare prevenzione” — Cooking show in Piazza Borea d'Olmo

Raffaella Fenoglio, food blogger

La partecipazione al convegno ECM è gratuita previa compilazione del relativo modulo di iscrizione da firmare e inviare a ordineinfermierimperia@gmail.com.

Scarica il modulo di iscrizione: https://www.cuoreinmovimento.it/wp-content/uploads/2026/03/SCHEDA_ISCRIZIONE_CORSO_11_APRILE_2026_SANREMO.pdf

Durante la mattinata, spettacolo musicale con la Cassini’s Band e gli studenti dell’indirizzo musicale del Liceo, diretti dal Prof. Claudio Iezzi.

SEMINIAMO SALUTE – Attività in piazza a cura di ASL 1

Seminiamo gesti che salvano la vita

Esercitazioni di BLS e disostruzione delle vie aeree.

Casa dolce casa: impariamo la sicurezza giocando

Prevenzione degli incidenti domestici.

Amico Bau: impariamo il linguaggio del nostro cane

Pillole di veterinaria per una convivenza serena.

Seminiamo Prevenzione

Informazioni e prenotazioni per gli screening oncologici.

Seminiamo salute: chiedi al medico

Specialisti ASL e Medici di famiglia a disposizione per domande, consigli e brevi pillole di prevenzione.