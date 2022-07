Toti a Mattarella: “Buon compleanno al presidente, guida saggia e autorevole del Paese”

“Buon compleanno al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, guida saggia e autorevole per il nostro Paese, anche nei momenti più complessi. E grazie per l’attenzione che ha sempre dimostrato verso Genova e la nostra regione. Lo aspettiamo presto in Liguria”.



Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel giorno dell'81° compleanno del Capo dello Stato.