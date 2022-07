Badalucco: anche il sindaco Orengo contro Giorgio Mulè, "Dov'era quando il mio paese era sotto il fango?"

"Mi chiedo dove fosse l’onorevole Mule quando il mio paese si trovava sotto il fango".



Queste le dure parole di Matteo Orengo sindaco di Badalucco che si è così inserito nella querelle a colpi di tweet tra il sottosegretario alla Difesa e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè e il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.



Il primo cittadino del paese della valle Argentina, facendo seguito a quanto sostenuto anche dall'assessore regionale Marco Scajola, si schiera a favore del governatore ligure: "Ma come si permette l’onorevole Mule’ di attaccare Toti, dove era lui quando il mio paese era sotto il fango? Leggo, che l’onorevole Mule non perde occasione per attaccare e direi anche offendere il nostro presidente della regione Giovanni Toti. Le sue parole non attaccano solamente il presidente ma offendono tutta la nostra Liguria. Questa terra ha bisogno di politici che stiano meno sui social ma che siano presenti sul territorio al servizio dei cittadini!" - denuncia Orengo attraverso i social.