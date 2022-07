Diano Marina: lavapiatti 47enne trovato morto in un hotel di via della Provvidenza

Il cadavere di un uomo di 47 anni è stato trovato questa mattina all'interno di un hotel di via della Provvidenza a Diano Marina nel quale era impiegato come lavapiatti.

A nulla è servito l'intervento del 118 con la Croce Rossa e l'automedica. I sanitari hanno potuto solamente constatare il decesso dell'uomo. Sul posto è poi intervenuto il medico legale insieme ai Carabinieri della locale stazione.

Stando alle prime informazioni pare che il decesso sia da imputarsi a cause naturali. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria per tutte le verifiche del caso.