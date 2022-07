Diano Marina: incendio in un deposito di via Monade vicino all'autostrada A10 (Foto)

Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina intorno alle 6 per un incendio divampato all'interno di un deposito in via Monade a Diano Marina.

Le fiamme sono divampate vicino all'autostrada A10 ma non ha provocato problemi alla circolazione nonostante la spessa coltre di fumo.

Danneggiato dal rogo un container e un vicino furgone. Sul posto il personale anti incendio della centrale di Imperia poi supportato dall'autobotte. L'intervento è durato circa due ore; per fortuna non si registrano feriti o intossicati.

Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti del caso.