Ventimiglia: l'ispirazione della scultura del Premio Eugenio Magnani nasce dalla storia della ‘Battaglia dei Fiori’

"Il Premio ‘Eugenio Magnani’ che verrà consegnato stasera al dottor Piras consiste in una scultura voluta dalla società MDC (Marina Development Corporation) è fatta realizzare dallo scultore Fabio Pozzi. L’ispirazione per il realizzo del Premio, è arrivata dalla storia della ‘Battaglia dei Fiori’.". A dirlo è Sergio Scibilia che spiega la genesi dell'opera scultorea: "Il tema che l’organizzazione ha indicato doveva essere principalmente incentrato sui garofani, ma essendo un Premio che deve rappresentare un cittadino ‘Ventimigliese DOC’ si è voluto dare un senso più ampio all’opera e non ridurla ad una simbolo esclusivamente floreale".

"Lo scultore ha trovato casualmente una copertina del 10 giugno 1962 dove veniva rappresentata la 24a edizione della Battaglia, raffigurante una spada con sopra dei garofani. Da qui i fiori che abbracciano la spada del Corsaro Nero inserendo del panneggio in movimento che richiama il mare, il vento ed il mantello del Corsaro.

Secondo il Pozzi, in questo modo sono stati inseriti tutti gli elementi adatti per poter rappresentare un Premio rivolto ad una persona che si è distinta per grandi meriti".



La scultura è stata esposta nella vetrina della boutique ‘Rosachi’ di Ventimiglia.