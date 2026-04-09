Liceo Cassini, studenti “Ciceroni” a Villa Nobel: una mattinata tra cultura, scienza e cittadinanza attiva

Una mattinata all’insegna della cultura, dell’eccellenza e della cittadinanza attiva quella in programma mercoledì 29 aprile, dalle 10 alle 13.30, a Villa Nobel, dove gli studenti del Liceo Cassini di Sanremo saranno protagonisti del momento conclusivo di un percorso didattico dedicato ai Premi Nobel italiani. Le classi 1F Scientifico e 2R Linguistico Russo prenderanno parte a un’iniziativa che punta a valorizzare conoscenze, capacità comunicative e partecipazione attiva. In particolare, gli studenti della 1ª F presenteranno al pubblico, anche con il supporto di strumenti multimediali, le figure dei Nobel italiani studiate durante l’anno scolastico, approfondendo il valore dei loro contributi nei rispettivi campi di eccellenza.

Un’esperienza che permetterà ai ragazzi di mettere in campo competenze espositive, spirito critico e capacità di sintesi, in un contesto di confronto e condivisione. A rendere ancora più significativa la mattinata sarà la presenza del Console Onorario di Svezia, Gian Maria Leto, della dirigente scolastica Mara Ferrero, oltre a genitori e studenti, invitati a partecipare all’evento. Parallelamente, un gruppo di studenti della 2ª Linguistico Russo vestirà i panni di “Ciceroni”, accompagnando i visitatori in un percorso alla scoperta di Villa Nobel, raccontandone la storia, le peculiarità architettoniche e il legame con Alfred Nobel e il suo lascito.

L’iniziativa, inserita nel percorso di educazione civica, sarà seguita dalle docenti Francesca Rotta Gentile, Maria Cristina Romagna e Chiara Cresto e rappresenta un esempio concreto di didattica interdisciplinare, capace di unire sapere, memoria storica e valorizzazione del talento delle nuove generazioni.