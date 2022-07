Sanremo: pulizia del torrente San Francesco e asfalto disastrato in via Tasciaire, il Comune risponde alla raccolta firme ma prende tempo

A metà giugno avevamo raccolto la protesta dei residenti del quartiere Baragallo che chiedevano un aiuto al Comune per la situazione delle strade, delle fogne e per l’igiene pubblica.

In strada Tasciaire era anche partita la raccolta firme poi consegnata a palazzo Bellevue. In questi giorni è arrivata la risposta che, stando a quanto ci fanno sapere i residenti, non ha soddisfatto le aspettative.

Scrivono dal Comune: “In riferimento alla richiesta di pulizia del torrente richiamata nella nota in oggetto, si comunica che il San Francesco, nel tratto indicato, verrà inserito nel programma dei lavori di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua cittadini, compatibilmente con le risorse economiche disponibili e con gli interventi ritenuti prioritari. In merito alla richiesta di rifacimento del manto stradale, si comunica che il ripristino è già inserito nell’elenco degli asfalti da rifare, in attesa di reperire i fondi necessari e le risorse economiche indispensabili all’intervento”.

In buona sostanza il Comune ha preso visione delle richieste ma non ha fissato i lavori rimandandoli a quando ci saranno fondi disponibili. Sia la pulizia del torrente che il rifacimento degli asfalti sono stati inseriti nei piani dell’ufficio Lavori Pubblici, ma da Baragallo i residenti chiedono maggiori certezze e, soprattutto, vogliono vedere i fatti.