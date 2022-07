Taggia: proclamazione ufficiale stasera per il Presidente del Consiglio comunale Maurizio Negroni (Foto e Video)

Secondo Consiglio comunale del Conio bis a Taggia e conferma della carica di Presidente a Maurizio Negroni. L’ex Assessore ha accettato l’incarico voluto fortemente dal Sindaco, anche se nei primi giorni dopo le elezioni non è mancato qualche malumore poi rientrato.

Una carica quella di Presidente del Consiglio, comunque sempre molto importante nella gestione dell’assise che, da questa sera è al completo. Vice Presidente del Consiglio è stato nominato l’esponete di opposizione Giuseppe Loiacono.

Negroni si presenta in questo modo con la sua nuova carica: “Le indicazioni della maggioranza sono convogliate su di me e accetto la designazione per rappresentare chi ha avuto fiducia in me. Un compito da svolgere con umiltà e impegno, a tutela di tutto il Consiglio che, rappresentando la città deve vedere anche le tutele di chi è in minoranza. Andremo a modificare alcuni punti del regolamento, visto il cambiamento dei tempi e delle situazioni. Farò in modo che il Consiglio possa portare la massima operatività ed efficacia per affrontare i problemi della città. Saranno di estrema importanza e viene richiesto il massimo impegno dell’Amministrazione ma anche del Consiglio, in relazione al momento complicato che ci attende”.

Il Sindaco Conio ha lasciato alle spalle le voci di corridoio relative a qualche malumore per la nomina di Negroni: “Noi siamo qui su mandato degli elettori e, quindi, i rumors e i mal di pancia si possono superare in due modi. O con il cervello e proseguire il lavoro o dimettersi. C’è stata una grande convergenza su Negroni, che è il Consigliere anziano di grande esperienza sia comunale che provinciale. Sono davvero lieto della sua nomina, perché sono certo che darà importanza al ruolo. Le sue doti di esperienza e imparzialità che sono garanzia per tutto il Consiglio”. Ora comincia il lavoro importante dopo l’estate: “Siamo in un momento di transizione ma a settembre si lavorerà sui grandi temi che stiamo già affrontando ma che ci troveremo con l’inizio della stagione attuale”.