Scioglimento delle camere dopo la caduta del Governo: Di Muro "Quando un rapporto è ormai logoro occorra dire basta"

“Il Presidente della Repubblica ha firmato lo scioglimento delle camere. Finisce così questa legislatura e volge verso il termine anche il mio mandato. Quattro anni e mezzo difficili. Crisi pandemica, crisi economica, crisi sociale e in ultimo crisi bellica. Ad affrontarli ben tre governi differenti”.

Interviene in questo modo l’Onorevole ventimigliese Flavio Di Muro (Lega). “Sui responsabili di questa fine anticipata – prosegue - ognuno si è fatto o si farà la sua opinione. Sulla necessità di continuare con lo stesso Governo, di innovarlo, di votare, chiunque ha potuto dire la sua. Avremo tempo e modo di dibatterne ancora. Io credo che in politica, come nella vita, quando un rapporto è ormai logoro occorra dire basta. Chi lo fa spesso passa dalla parte del torto, c'è chi agisce e chi subisce, ma dignità e coerenza non sono valori negoziabili”.

“Personalmente ho vissuto un'esperienza unica e impegnativa. Sono grato alla Lega che mi ha dato la possibilità di candidarmi e a chi mi ha votato, dandomi la sua fiducia. Vi ringrazio di cuore, ognuno di voi, per avermi sostenuto, consigliato, anche criticato. Vi assicuro che non è stato facile farsi ascoltare, soprattutto con repentini cambi di Governo. Ce l'ho messa tutta. Spero di essere stato un buon interprete delle istanze che mi avete segnalato, delle pratiche che mi hanno consegnato cittadini, amministratori locali, associazioni. Nel 2018 mi candidai per portare la voce del nostro Ponente fino a Roma. Spero di esserne stato all'altezza. Alcune problematiche sono state risolte, altre sono state avviate dopo anni di immobilismo. Resta l'amaro in bocca per non riuscire a concludere diverse iniziative a cui ho lavorato assiduamente”.

“Il mio auspicio – termina Di Muro - è che quanto di buono è stato seminato non vada perso e che il prossimo Parlamento possa continuare a contare su una rappresentanza del nostro territorio. Continuerò comunque a impegnarmi per il nostro Paese e per la nostra comunità. Non è una carica che fa la differenza ma l'affetto e la stima dei tanti amici che mi spronano ad andare avanti”.