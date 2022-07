Sanremo: il 29 torna il Consiglio comunale, all'ordine del giorno le norme per il piano delle antenne

Sarà convocato per il 29 luglio prossimo il Consiglio comunale di Sanremo. Nel corso della seduta tornerà la norma per la realizzazione di antenne radio per la telefonia. Si tratta del regolamento che era stato richiesto sempre in Consiglio nel 2018 e che, anche a causa dei tanti problemi dovuti al Covid, era rimasta ferma fino a qualche settimana fa.

Poi, la realizzazione di alcuni impianti della multinazionale Iliad, ha nuovamente smosso le acque con relative proteste dei residenti delle zone interessate e della minoranza consiliare. Il Sindaco, di concerto con l’Assessore all’ambiente Sara Tonegutti, ha subito ripreso in mano l’argomento e ha promosso immediatamente il regolamento per il posizionamento delle antenne.

Nei prossimi giorni la norma sarà discussa in Giunta e poi passerà in Consiglio, mettendo così fine alle installazioni ‘selvagge’ che stanno preoccupando da tempo i residenti delle zone interessate. Al momento non si conoscono gli altri argomenti del Consiglio comunale che, comunque verrà convocato per il 29. Nelle prossime ore l’ordine del giorno sarà visionato dalla conferenza dei capigruppo.