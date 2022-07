Santo Stefano al Mare: settimana prossima, al via la rassegna 'Un mare di eventi'

L'Amministrazione di Santo Stefano al Mare, in collaborazione con l'Associazione Delfini del Ponente APS propone 'Un Mare di...eventi', una serie di eventi dedicati al mar ligure, una risorsa unica e preziosa che circonda il nostro territorio.



"Le attività sono dedicate ai piccoli ed ai grandi - si spiega nel comunicato -, al fine di conoscere, comprendere e preservare il nostro mare, le sue spiagge, la Secca, la Posidonia e tutti i microrganismi che le compongono. Questa è la casa dei grandi cetacei che lo abitano tutto l'anno, il Santuario Pelagos al cui Trattato il nostro Comune ha aderito per fare conoscere la sua realtà attraverso laboratori, mostre ed iniziative.



"Inizieremo con una giornata di snorkeling per i più piccoli, sulla Spiaggia di Aregai, all'ingresso del Porto di Marina, e presentazioni per tutte le età in Piazza Scovazzi, dove Biologi ed appassionati ci faranno conoscere i segreti del mare e delle sue creature, attraverso foto e video. Inoltre, verrà organizzata una Mostra Fotografica il 5 e 6 agosto presso i giardini della Ex Stazione che includono il nostro Museo del Relitto Romano, una Mostra che ci permetterà di tuffarci nel blu e nuotare nel nostro mare in 3D, con Video e fotografie dei nostri fondali, relitti e le creature che lo abitano".



"La Bandiera Blu che da nove anni siamo orgogliosi di sventolare, si propone anche e soprattutto la conoscenza e la comprensione, il rispetto e la cura del nostro mare, delle sue creature e di tutto l'ambiente che ci circonda, e l'Amministrazione Comunale vuole, con queste iniziative, farlo con voi".



(in basso la locandina)