Imperia: con “Spiagge didattiche” le eccellenze dell’enogastronomia sono sotto l’ombrellone (galleria fotografica)

Con il format “Spiagge Didattiche”, dallo stabilimento balneare Spiaggia D’Oro di Imperia, ha preso ufficialmente il via la campagna di comunicazione delle Antiche Vie del Sale, finalizzata alla promozione delle eccellenze dei territori al di là del mare: dall’enogastronomia alle rilevanze storiche, dal patrimonio artistico a quello naturalistico.

L’associazione dei Comuni delle “strade del mare”, presieduta dal sindaco di Mendatica Piero Pelassa, in collaborazione con l’agenzia “In Liguria” organizzerà, per tutta l’estate e per il prossimo autunno, una serie di eventi ed educational incentrati sui “food ambassador by Liguria”: olio della Riviera Ligure, Basilico Genovese e vini DOP, per lanciare il nuovo brand olfattivo della “terra di Colombo”: Il sale della Liguria.

La strategia di comunicazione punta a trasformare, attraverso la tecnica del “customer engagement”, il turista della costa in testimonial delle eccellenze dell’entroterra, con laboratori del gusto che vedono protagonisti gli ospiti di hotel e spiagge del ponente ligure.

La tattica è semplice ma efficace: grembiule e cappello da chef e ti trasformo il bagnante dello stabilimento balneare in ambasciatore del “made in Liguria” grazie all’effetto engagement dei social network. Così la “Spiaggia D’Oro” di Imperia, sotto la regia del Maestro di cucina Renato Grasso, degli specialisti delle salse al mortaio, Paola Ferrari con l’Aiè, Marco Gagliolo con il Pesto e del pescatore chef Salvatore Pinga, si è trasformata in una straordinaria brigata di cucina dove, grandi e piccini, si sono impegnati per realizzare una degustazione di prodotti tipici liguri, con il supporto della Confraternita dell’Ormeasco, per l’intero stabilimento balneare.

Le ricette hanno dato modo ai turisti di testare, su carne e pesce, le straordinarie qualità del “sale della Liguria”; il nuovo food ambassador che con il claim “i sapori della tua vacanza tutto l'anno”, promette ai turisti di ricordare il periodo trascorso nella “terra di Colombo”, ogni volta che lo useranno.

Il progetto dell’associazione Antiche Vie del Sale punta a trasmettere, grazie alla collaborazione con i produttori delle tre DOP regionali, attraverso attività esperienziali, con protagonista il nuovo brand olfattivo, l’essenza vera dei valori e delle identità di territori, uomini e donne “dell’altra Liguria”, evidenziando, al contempo, il ruolo strategico di aziende agricole, cantine, frantoi e in generale di tutta la filiera legata all’enogastronomia.

“Largo successo per questa iniziativa che ha coinvolto vari target d’età – dice il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana- nel segno dei nostri prodotti agroalimentari certificati, eccellenze che in tutto il mondo sono sinonimo di qualità, salubrità e distintività. La mission del progetto ricalca l’impegno a investire sullo sviluppo sostenibile e sul legame costa-entroterra sempre più ambito dai viaggiatori, che hanno il desiderio di scoprire le tradizioni e il lato green della nostra regione. Eventi come questi, ingaggianti e diversificati, sono da ripetere”.

Le attività esperienziali dedicate alle eccellenze dei territori al di là del mare sono state realizzate in collaborazione con la Confraternita dell’Ormeasco di Pornassio, Calcagno Basilico genovese DOP., il frantoio Sant’Agata di Oneglia, la Cantina Cascina Nirasca, il panificio Cacciò di Gavenola, il Comitato di Tutela dell’Aglio di Vessalico, la Cooperativa A Resta, Crueza de Mä di Andora, l’ittiturismo PingOne di Imperia e il Pastificio Fratelli Porro di Pornassio.