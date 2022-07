Sanremo: cinque eccellenze con 100/100 al corso serale dell'istituto 'Colombo' (Foto)

La dirigenza dell’Istituto Colombo di Sanremo è soddisfatta e si complimenta con la prima classe serale che ha ottenuto il diploma del Corso Serale Amministrazione, Finanza e Marketing ex ragioneria dell’Istituto Colombo di Sanremo con ben cinque 100/100.

Risultati lusinghieri per Letizia Forino, Rosaria Caronia, Martina Condello e Virginia Sgrò ma anche per tutti gli altri studenti della classe che hanno conseguito votazioni mediamente molto alte.

Il Prof. Luigi Romano, presidente esterno degli Esami di Stato del corso serale dichiara “Coordinare il lavoro per gli Esami di Stato è sempre emozionante. Nel caso degli studenti di un corso serale lo è ancora di più in quanto si tratta di persone che hanno trovato dentro di loro delle motivazioni forti per dedicarsi allo studio dopo una giornata di lavoro. Pertanto i loro ottimi risultati hanno un valore intrinseco altissimo, in quanto sono frutto di sacrifici direi quasi di leopardiana memoria. Faccio anche i complimenti personali oltre che agli studenti, alle commissioni con cui ho lavorato, per la dedizione dimostrata durante il percorso fatto insieme”.

La prof.ssa Francesca Rotta Gentile: “Una esperienza estremamente appagante sia sotto il profilo umano che didattico. In questi due anni si è creata una alchimia davvero speciale che speriamo di ripetere con le nuove classi future. Ringrazio colleghi straordinari, gli uffici per il supporto, guidati dalla guida impeccabile del Direttore Amministrativo Cristiana Solazzo e soprattutto questa classe che rimarrà nella storia come la prima classe “maturata” del corso serale di Sanremo. Ringrazio Hafez Haidar, accademico emerito, Cavaliere della Repubbica italiana , poeta di fama internazionale già candidato Nobel, perché ci ha tenuto a consegnare il 'tocco' ai nostri diplomati, rendendo ancora più indimenticabile il momento. . Grazie anche ai nuovi iscritti e tutti coloro che vorranno fare pervenire ancora le iscrizioni per il nuovo anno scolastico 2022/2023.Ora riprenderemo le lezioni del corso a ottobre”.

La prof.ssa Raffaella Del Zio: “Insegnare al serale è stato sorprendente, pensavo di dover insegnare, ma in realtà ho imparato moltissimo. Ho imparato il sacrificio, l’impegno e la dedizione. Ho conosciuto alunni sorprendenti e colleghi speciali”



Sara Caronia studentessa che ha conseguito 100 su 100: “Un grande grazie a tutti i professori che ci hanno preparato e supportato con il cuore in questo percorso. Durante l’ esame mi sono commossa mentre leggevo la poesia di Montale “Ho sceso dandoti il braccio” perché mi sono resa conto, all’improvviso, di avere scoperto “una pagina inedita di me stessa” prima avevo difficoltà a comprendere e assaporare i testi poetici ora invece, grazie alle lezioni di letteratura in classe e alla partecipazione a eventi culturali, mi è nata una sincera passione per le lettere e ora, capisco la poesia. E l’emozione è stata tanta anche per avere condiviso il corso proprio con mio marito anche lui oggi diplomato con me”

Letizia Forino altra studentessa adulta che ha ottenuto 100 su 100 insieme alle brillanti studentesse Stefania Martini, Virginia Sgrò: “Ho incontrato anni fa alle scuole serali mio marito, ora, a distanza di anni, si chiude un cerchio perché ho finito questo percorso insieme a mio figlio Stefano che ha seguito con me le lezioni e oggi è stata una emozione bellissima e particolare: ci siamo diplomati insieme! Una esperienza indimenticabile che consiglio a tutti”.

Luca Lo Faro studente marito di Sara: “Al termine del nostro percorso, tutta la classe è stata invitata dalla nostra cara prof.ssa Francesca Rotta Gentile e dal corpo docente della classe a partecipare a una cena nella magnifica terrazza di casa sua e qui abbiamo avuto splendide sorprese. Infatti durante la cena, era presente anche il poeta libanese Hafez Haidar candidato Nobel per la Pace e la letteratura! E lui in persona, ci ha consegnato il Tocco alla presenza di tutti i nostri docenti, e anche del personale Ata rappresentato dallo storico e insostituibile Salvatore. Fortissime e indimenticabili emozioni. Un grosso e caloroso ringraziamento alla prof.ssa Francesca Rotta Gentile coordinatrice e anima del corso serale , alla prof.ssa di economia Giuseppina Lombardi, anche la seconda prova di economia è andata mediamente molto bene, al prof. di matematica Salvatore Fruet, alla prof. di diritto Raffaella Del Zio, al prof. di inglese Stefano Mulas, alla prof.ssa di francese Viviana Strano, davvero docenti e soprattutto persone uniche che ci hanno saputo accompagnare egregiamente in questi due anni delicati, superando anche le difficoltà della pandemia”.

Le iscrizioni per il nuovo anno scolastico 2022/2023 sono ancora aperte per tutti coloro che sono in possesso di un biennio di scuola superiore e possono accedere e frequentare il terzo e quarto anno che verranno svolti in un unico anno scolastico presso la sede di Sanremo.

Le lezioni saranno a partire da ottobre dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 22.30. fare pervenire presso la segreteria della scuola il modulo di iscrizione per il prossimo anno scolastico.