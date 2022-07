Emergenza idrica a Imperia, Enrico Lauretti contro Scajola: “Non serve l’ingresso di un socio privato in Rivieracqua”

Enrico Lauretti dopo aver lanciato la sfida a Claudio Scajola in vista delle elezioni amministrative del prossimo anno, rompe il silenzio sull’emergenza idrica che sta attanagliando la città, in particolare le frazioni collinari: “Problema serio perché coinvolge residenti e attività economiche e che quindi, va affrontato con serietà”.

Lauretti non condivide la posizione di Scajola che ritiene (e lo ha ribadito anche nella intervista rilasciata ieri) che sia necessario l’ingresso di un socio privato in Rivieracqua per garantire la manutenzione e la buona gestione del ciclo idrico integrato delle acque in provincia di Imperia.

“Come è noto, ho sempre avuto una preferenza per l’acqua pubblica. Nel periodo in cui sono stato dirigente in Provincia del ciclo idrico integrato, tra il 2013 e il 2014, abbiamo difeso questa scelta vincendo i ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato contro un soggetto terzo (Amat ndr). Io credo che un buon soggetto pubblico possa gestire bene. Spetta alla politica scegliere i migliori manager”, sottolinea.

“Sono problemi -prosegue l’ex dirigente ai lavori pubblici del Comune capoluogo – che vanno affrontati in maniere risoluta e decisa, ma anche con cautela, prudenza, approfondimento e collegialità”.

Infine Enrico Lauretti rivendica il successo di due opere da lui realizzate in tema di fognatura. Portano la sua firma, infatti, il collettore dei reflui che collega il Dianese al depuratore di Imperia di cui è stato progettista e direttore dei lavori e quello di Albenga.

“Per il primo – conclude - siamo stati nei tempi, due anni e si trattava di attraversare tutta Oneglia e nei costi, 7 milioni. Si possono ottenere risultati importanti con competenza e capacità”.

Questo e altri temi saranno trattati sabato pomeriggio alle ore 17.30 nel salone di via Schiva 48, in occasione seconda uscita pubblica del candidato sindaco in pectore. La sua associazione, ‘Società Aperta’ organizza, infatti, un convegno dal titolo “Sostenibilità, transizione ecologica e soluzioni per il territorio”. Relazioneranno l’ingegner Danilo Bonato, coordinatore nazionale di Ate (Alleanza per la transizione ecologica) e gli ingegneri Alessandro Barla e Giacomo Sicardi.

Modera il dibattito il giornalista Franco Bianchi.