Sanremo: domani sera alle 21.30 al Teatro Ariston l'imperdibile concerto di Ute Lemper

Ute Lemper torna al Teatro Ariston di Sanremo dopo 31 anni dalla sua esibizione al Festival di Sanremo per un live unico e imperdibile.

Domani alle 21.30 la poliedrica artista terrà un concerto di brani arrangiato appositamente per l’Orchestra Sinfonica di Sanremo (direttore: Maestro Giancarlo De Lorenzo). L’artista porterà sul palco brani del periodo di Weimar e altri che hanno segnato la sua vita come “Blowing in the wind”, “Je ne sais pas”, per un viaggio musicale che racconta in note Berlino, New York e Parigi.

I biglietti sono disponibili sui circuiti e punti vendita TicketOne.it, online al sito del Teatro Ariston e presso la biglietteria, dalle 17 alle 21. Prevista una speciale promozione invece per chi acquista dal sito dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo: per chi prenota il biglietto al seguente link può usufruire di uno sconto per il biglietto in galleria o in platea. Il ritiro del biglietto di ingresso potrà avvenire direttamente alla cassa dell’Ariston il giorno stesso del concerto dietro presentazione del numero d’ordine o di nominativo ad esso associato.

Il concerto si inserisce all’interno della rassegna estiva ‘Sanremo Summer Symphony 2022’ organizzata dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e dal Comune di Sanremo. Una manifestazione, frutto della collaborazione tra Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, Comune di Sanremo, operatori della musica, del turismo e istituzioni, che vedrà artisti di fama nazionale e internazionale di musica classica, jazz, pop e rock esibirsi al Teatro Ariston (simbolo per eccellenza della cultura musicale leggera italiana), nella splendida cornice dell'Auditorium Franco Alfano; un vero e proprio teatro all'aperto con vista mare ripristinato al suo antico splendore, e nei borghi del ponente ligure con la rassegna “Musica nei Borghi”.