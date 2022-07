Ventimiglia: prende fuoco un camion telonato poco dopo la barriera della A10, intervento dei Vigili del Fuoco (Foto e Video)

Un incendio ha colpito un camion nella zona della barriera autostradale di Ventimiglia. Le fiamme sono divampate intorno alle 20.10 per cause ancora in via d’accertamento.

Secondo le prime informazioni il conducente del mezzo, un telonato, si è fortunatamente accorto dell'incendio subito dopo la barriera e ha così evitato di entrare in galleria verso la Francia.

Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco di Ventimiglia e Sanremo che hanno giò posto sotto controllo la situazione mentre la A10 ha disposto la chiusura dell’autostrada in entrambi i sensi di marcia. E' stata instaurata l'uscita obbligatoria a Ventimiglia in direzione Francia e a Mentone verso l'Italia. Al momento non si hanno notizie di eventuali altri mezzi coinvolti o di feriti.

AGGIORNAMENTO DELLE 21.15: l'autostrada è stata riaperta e ora devono essere smaltiti 4 km di coda tra Bordighera e Ventimiglia.